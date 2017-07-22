Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa için telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Sertaç Aziz, Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Pakistanlı, Ürdünlü ve Özbek mevkidaşları ile Mescid-i Aksa konusunu ele aldı.

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.