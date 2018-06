Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Batı Avrupa'nın baskılarından dolayı darbecileri vermedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

"Batı Avrupa'dan Yunan yargısına baskılar geldi 'Vermeyin' diye"

Bakan Çavuşoğlu, Yunan yargısının FETÖ'cü darbecilerle ilgili kararını eleştirdi, Batı Avrupa'yı adres gösterdi.

"Daha ilk Yunanistan'a ulaştıklarında biz muhataplarımızla temasa geçtik. İlgili kurumlarımız temasa geçti. Biz isterdik ki hemen bize versinler, verebilirlerdi. Esasen bu konuda Çipras'ın da samimiyetine inanıyorum. Ama ne olduysa yine birileri devreye girdi ve sonra görüyoruz ki artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Batı Avrupa'dan da özellikle Yunan yargısına baskılar geldi 'Vermeyin' diye. Maalesef vermediler. Hükümet bir taraftan bu kararları daha üst mahkemelere götürüyor. Yunanistan'dan burada bir dayanışma beklerdik, tamam aramızda henüz çözemediğimiz sorunlar var. Yunanistan'dan böyle bir karar beklemiyorduk. Demokrasi düşmanı darbecilere sahip çıkmasını beklemiyorduk. Dışardan baskı yapıldığını biliyoruz."

"Amacımız bataklığı kurutmak"

Bakan Çavuşoğlu, Kandil operasyonunun amacının bataklığı kurutmak olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bizim amacımız bataklığı kurutmak. Kararlı bir şekilde Kandil'e doğru ilerliyoruz.https://t.co/g9zcwniaqW pic.twitter.com/m0tQbKKsgh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Haziran 2018

"Bizim amacımız bataklığı kurutmak. Türkiye'de huzur içinde olabilmemiz için bunu başarmak zorundayız. Sınır kontrolü kolay değil. Sınırımızın diğer tarafından geliyorlar. Karşı taraftaki bataklığı kurutmamız lazım. Kararlı bir şekilde Kandil'e doğru ilerliyoruz. Tüm hedefleri vuruyoruz. Emin adımlarla ilerliyoruz."

Çavuşoğlu, terör örgütünün İran için de bir tehdit olduğunu hatırlattı.

"Şu an İran'a saldırmıyorlar diye yarın, iki gün sonra İran'a saldırmayacakları anlamına gelmez. İran’ın topraklarını bölmek istemediklerini kimse söyleyemez. Bunu İran da biliyor. Dolayısıyla İran ile bizim sürekli iş birliği içinde olmamız lazım. Adeta aralarında çatışmasızlık var. İran da biliyor ki; bu hücre orada uyuyor, her an ilk fırsatta İran’ı tekrar hedef alabilir."

"YPG/PKK çekildikten sonra boşluğu geçici olarak Türk askeri ve ABD dolduracak"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin geleceği için Münbiç'in önemli olduğunu, yol haritasının uygulanması konusunda hiçbir aksaklık yaşanmadığını vurguladı.

"Hiçbir aksaklık yok, YPG Münbiç'ten çekilecek. Bizim derdimiz YPG/PKK. Esasen bu yaptığımız çalışma Suriyeli Kürtler için de çok iyi. Türkiye'de bulunup da bu bölgelere dönemeyen, malları mülkleri ellerinden alınanlara da çok büyük iyilik yapıyoruz biz.

[Münbiç yol haritası] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile yaptığımız bu anlaşmanın amacı Münbiç'te ve daha sonra diğer bölgelerden PKK'nın ve YPG'nin temizlenmesidir ve daha sonra silahlarının ellerinden alınmasıdır. pic.twitter.com/2VfvCMCR93 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Haziran 2018

Suriye'nin geleceği için Münbiç yol haritası çok önemlidir. Samimi bir şekilde uygulamaya devam etmemiz lazım, şu ana kadar hiç bir aksaklık yok. silahı veren ABD. tüm dünyanın gözü önünde YPG/PKK'ya tırlar dolusu silahlar verdi. Biz doğrudan YGP/PKK ile muhatap olmayacağız. YPG/PKK çıkarken silahlarıyla mı gitti silahsız mı gitti, bunları da göreceğiz. Münbiç'in içine gireceğiz, YPG/PKK çekildikten sonraki boşluğu geçici olarak Türk ve ABD askeri dolduracak. YPG silahları rejime de satıyor, diğer gruplara da satıyor."

"ABD veya başka bir ülke 'Biz Türkiye'yi programdan çıkaracağız' diyemez"

Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 kararıyla ilgili 'Hiçbir ülke Türkiye'yi bu programdan çıkaracağız' diyemez dedi.

[F-35'lerin teslimi] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD veya başka bir ülke, "Biz Türkiye'yi bu programdan çıkaracağız" diyemez. Biz üretimde dahi var olan bir ülkeyiz.https://t.co/g9zcwniaqW pic.twitter.com/mOyVWN9CmE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Haziran 2018

"Özellikle S-400 ve bazı sebeplerden dolayı Türkiye'ye F-35'lerin verilmemesi yönünde kararlar var. Bu çok kapsamlı bir anlaşma. Durup dururken ABD veya başka bir ülke 'Biz Türkiye'yi bu programdan çıkaracağız' diyemez. Üretimde bile var olan bir ülkeyiz. İlk uçak teslimatı yapıldı. Biz ABD'ye şunu söylüyoruz, biz sizden patriot savunma sistemi istedik vermediniz, veremediniz. Kongre veya başka sebepler. Bizim de ihtiyacımız vardı başkalarından aldık. İsterdik ki NATO üyesi ülkelerden alalım. Almak zorundaydık. F-35 ortak anlaştık, parça üretiminde de beraberiz. Şimdi sen Rusya'dan S-400 aldın ben vermem olmaz ki."

"FETÖ konusunda adım atılırsa ABD ile ilişkilerimiz normalleşir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerin yeniden normale dönmesi için ABD'nin FETÖ konusunda adım atması gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: FETÖ'nün iadesiyle ilgili ABD nezdindeki mücadelemizi sürdürüyoruz. FBI, ABD içinde FETÖ'ye yönelik bir soruşturma başlattı.https://t.co/g9zcwniaqW pic.twitter.com/wUn6CekoVD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Haziran 2018

"FETÖ ile mücadele dış politikamızın önceliklerinden biridir. Dolayısıyla sadece ABD nezdinde değil tüm dünyada bu çalışmayı yürütüyoruz. Bir daha darbe girişimi olmaması için hesap sormamız lazım. Son görüşmemizde Mike Pompeo 'Türkiye'den gelen her belgeyi inceliyoruz' dedi. Ama artık adım atma zamanı. Diğer taraftan FBI, ABD içinde FETÖ'ye yönelik bir soruşturma başlattı. Artık ABD'nin adım atma zamanı. Bu konuda adım atılırsa ilişkilerimiz daha hızlı normalleşir. ABD'den kaynaklı sorun yaşıyoruz. ABD herhangi bir gerekçe göstersin, gösteremez. Biz müttefiklerimize yanlış yapmayız. Ama bu konuda da gereğini yapmak zorundayız. Esas FETÖ konusunda adımlar atılırsa ilişkilerimiz daha iyi bir yere gelir."

Kaynak: TRT Haber