  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.962
  • BIST 114947.58
    ALTIN 172.673
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Çavuşoğlu: ABD ara bulucu olarak güvenirliğini yitirdi

Bakan Çavuşoğlu: ABD ara bulucu olarak güvenirliğini yitirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ara bulucu olarak güvenirliğini çoktan kaybetti. (Kudüs'te) Büyükelçilik açmak bu durumu yalnızca pekiştirir" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Çavuşoğlu: ABD ara bulucu olarak güvenirliğini yitirdi

Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Filistin Komitesi Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Filistinlilerin, herkes gibi özgürlük ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Filistinlilerin barış ve refah içinde yaşaması gerektiğine dikkati çekti.

 “Masum Filistinliler öldürüldü ve işkence gördü”

Çavuşoğlu, Filistinlilerin birçok temel haktan mahrum bırakıldığını belirterek, masum Filistinlilerin öldürüldüğünü ve işkence gördüğünü dile getirdi.

Filistinlilerin devlet terörüne maruz kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Filistinlilerin, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma hakkı var." diye konuştu.

“İsrail, Ortadoğu'daki barış umuduna zarar veriyor”

Çavuşoğlu, İsrail'in illegal işgalini genişletmeye devam ettiğini vurgulayarak, "İsrail, Filistin halkına zarar veriyor. İsrail, Ortadoğu'daki barış umuduna zarar veriyor. Bizim görevimiz, İsrail'in yaptığının insanlık dışı, gayrimeşru ve kabul edilemez olduğunu hatırlatmak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin geçen yıl Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını provokatif olarak niteleyen Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun bu karara karşı çıktığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, bu minvalde "Biz, net bir mesaj gönderdik. Güçlü olmak sizi haklı yapmaz." dedi.

"ABD ara bulucu olarak güvenirliğini çoktan kaybetti"

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının büyük bir hata olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "ABD ara bulucu olarak güvenirliğini çoktan kaybetti. (Kudüs'te) Büyükelçilik açmak bu durumu yalnızca pekiştirir. " dedi.

“Barış sürecinin başlamasını sağlamak için çalışmalıyız”

Filistinlilerin acılarına son vermek için uluslararası arenada toplu olarak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Barış sürecinin tekrar başlamasını sağlamak için sıkı çalışmalıyız." diye konuştu.

Filistin devletini daha fazla ülkenin tanımasının sağlanması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Filistinlilerin insani problemlerini hafifletmek uluslararası kamuoyunun sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirilen mevcut insani yardımlara ek olarak Türkiye'nin, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Yakındoğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) 10 milyon dolar ve Gazze Atıksu Arıtma Tesisi'ne 11 milyon avro destekte bulunacağı duyurusunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Bağlantısızlık Hareketi, Filistinlileri destekleme ve bu hedefe ulaşma konusunda özel bir role sahip. Bundan dolayı, hepinizle birlikte kendi ülkem Türkiye, Filistin devleti ve Filistinlileri uluslararası camiada desteklemeye devam edecek." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Bakü'deki temasları kapsamında Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa Garces, Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat ve Ürdün Basın İşleri ve İletişim Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı, abd, israil, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER