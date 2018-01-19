AYM'nin Alpay ve Altan hakkındaki gerekçeli kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi, Alpay ve Altan'ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

Gerekçeli kararı aynı gün Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yayınlanmıştı.

Karar, bugün Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Söz konusu ihlal kararları oy çokluğuyla alınırken, Mehmet Altan hakkındaki kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesine, Alpay hakkındaki kararın bir örneğinin ise ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedilmişti.

Kaynak: TRT Haber