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Buradasınız : » » Askeri öğrenci aday belirleme sınavı 18 Mart'ta yapılacak

Askeri öğrenci aday belirleme sınavı 18 Mart'ta yapılacak

TSK'ya dışarıdan alınacak personelle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,askeri öğrenci aday belirleme sınavının 18 Mart 2018'de yapılacağını söyledi

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Askeri öğrenci aday belirleme sınavı 18 Martta yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu yıl askeri okullara öğrenci alımında uygulanacak sınav sistemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Askeri öğrenci aday belirleme sınavının 18 Mart 2018'de yapılacağını belirten Bakan Canikli, başvuruların yarın başlayacağı müjdesini verdi.

Canikli, dış kaynaktan acil ihtiyacın karşılanması amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığı için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 Astsubay yetiştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: nurettin canikli, Milli Savunma Bakanı, askeri okullar, askeri öğrenci
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