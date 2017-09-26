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Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişiden 15'i gözaltına alındı.

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Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişiden 15'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait özel okullarda görev aldıkları öğrenilen 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı olan şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınana şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fetö/pdy soruşturması, FETÖ'nün eğitim yapılanması, bylock
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