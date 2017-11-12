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Ankara-İzmir arasını 3,5 saate indirecek projede son durum

Ankara-İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan yüksek hızlı tren hattının Ankara-Uşak bölümü, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

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Ankara-İzmir arasını 3,5 saate indirecek projede son durum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Uşak programı kapsamında İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Banaz-Eşme Hattı şantiye sahasını inceledi. 

Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan hızlı tren hattıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, projenin Polatlı-Uşak bölümünün 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacağına işaret etti.

Bakan Arslan, "Ankara-İzmir arası yaklaşık 14 saat süren demiryolu seyahat süresi 3,5 saate inmiş olacak. Uşak'ı baz alırsanız, Uşak İzmir arası 1,5 saat, Uşak Ankara arası da 2 saat sürecek. İnşallah hedefimiz 2019 yılı sonuna kalmadan Polatlı Afyonkarahisar Uşak'a kadar olan kısmını hizmete sunmak ve hemen devamında da bunu İzmir'e kadar bitirmek." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ulaştırma bakanı, ahmet arslan, ankara izmir hızlı tren
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