'Almanlar yanlış bir gerginlik politikası izliyor'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarına ilişkin, "Almanlar yanlış yapıyorlar. Yanlış bir gerginlik politikası izliyorlar. Umut ederim ki bunlardan vazgeçerler. Biz işin rasyonel politika tarafına çok önem veriyoruz. Elbette ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ederiz ama hakikaten bunları zedeleyebilecek ifadeler zikredildiğinde de bunları kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Akdağ'ı, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in annesinin cenaze törenine katılmak üzere geldiği Erzurum Havalimanı'nda, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, burada gazetecilerin soruları üzerine, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in "Türkiye politikasını yeniden düzenlememiz gerekiyor." şeklindeki açıklamasına değinerek, şunları söyledi:

"Almanlar yanlış yapıyorlar. Yanlış bir gerginlik politikası izliyorlar. Umut ederim ki bunlardan vazgeçerler. Biz işin rasyonel politika tarafına çok önem veriyoruz. Elbette ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ederiz ama hakikaten bunları zedeleyebilecek ifadeler zikredildiğinde de bunları kabul etmemiz mümkün değildir."

Akdağ, bir gazetecinin, görevi Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'ten devraldığını ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs sorununun gündemde olduğunu hatırlatması üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görev tanımlamaları hangi başbakan yardımcımızdan görevi devraldığımızla doğrudan alakalı değil. Onları, Sayın Başbakanımız yeni baştan tanzim edecekler. O zaman kendi görev alanlarımızı tam bilmiş olacağız. Ama Kıbrıs konusu hepimizin çok yakından takip ettiği bir konu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve orada yaşayan kardeşlerimiz, elbette Rum tarafının ya da Yunanistan'ın baskılarına maruz bırakılamaz."

"Kıbrıs konusunda çözümden yanayız"

Türkiye'nin KKTC'deki garantörlüğüne işaret eden Akdağ, "Türkiye'nin garantörlük hakkı, oradaki eşit iki toplum olma hususundaki kararlılığı mutlaka devam edecek. Orada da benim umudum adeta arkalarına aldıkları bazı Avrupalı ülkeler ve Avrupa Birliği sebebiyle şımarıkça bir tutumun terk edilmesidir. Biz çözümden yanayız. Başından beri böyle olduk. Bundan sonra da hep çözümü kollayacağız, hep çözümün peşinden gideceğiz ama oradaki soydaşlarımızın hukukuna da asla halel getirmeyeceğiz, getiremeyiz." diye konuştu.