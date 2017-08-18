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Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,6 ve Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz ve Kahramanmaraşta deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Girit Adası'nın güneyinde saat 06.46'da 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 335 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.30'da merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler: akdeniz deprem, kahramanmaraş deprem, AFAD
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