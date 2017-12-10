Akdağ: Bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC'deki bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürün Türk milletine yapılan bir saldırı olduğunu söyledi.

Bu çirkinliği yapanların geçmişte de Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini rencide edici yayınlar yaptığını belirten Akdağ, "Bunun hesabı tabii ki hukuk içerisinde sorulacak" dedi.

Akdağ, "Kuzey Kıbrıs Türk halkının da bunlardan rahatsız olduğunu biliyorum. Bu ahlaksızlığı yapanların Kıbrıs Türk halkı nezdinde mahkum edilmesi için ben de şahsen gerekeni yapacağım" dedi.

Kaynak: TRT Haber

