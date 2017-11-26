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Akdağ: Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuyoruz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu' oluşturulacağını kaydetti.

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Akdağ: Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuyoruz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu" oluşturulacağını açıkladı.

Kurulun çatısı altında sigara, uyuşturucu, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele grupların yer alacağını belirten Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başbakanımızın talimatıyla yeni bir Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuyoruz. Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu var. Bunu Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na dönüştüreceğiz ve altında gruplar oluşturacağız."

"Sigara kullanımı alınan tedbirlerle daha da inecek"

Sigara kullanım oranının alınan tedbirlerle yüzde 32'lerden 27'lere düştüğünü ancak yeniden 30'a çıktığını altını çizen Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Alınan tedbirlerle daha da inecek. Kontrol etmek zorundayız." dedi.

"Atık sularda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler izlenmeye başlanacak"

Akdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük şehirlerdeki atık sularda, uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri izlemeye başlayacaklarını söyledi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uyuşturucu, Recep Akdağ, başbakan yardımcısı, bağımlılıkla mücadele, alkol
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