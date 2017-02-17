  • 17 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.637
    EURO 3.866
  • BIST 88830.41
    ALTIN 144.825
Buradasınız : » » Akar ve Dunford'un görüşmesi sona erdi

Akar ve Dunford'un görüşmesi sona erdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un İncirlik'teki görüşmesinde terörle mücadele konularında görüş birliği teyit edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Akar ve Dunfordun görüşmesi sona erdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un görüşmesi sona erdi.,

Görüşmede bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği teyit edildi.

Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bugün saat 10.45 sıralarında İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına gelmişti. Konuk Genelkurmay Başkanı Dunford, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la biraraya geldi.

Ziyaret ve görüşme, olası bir Rakka operasyonunun Türkiye ile birlikte yapılıp yapılmayacağı konusunda büyük önem taşıyor.

Etiketler: terör, PKK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, DEAŞ, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER