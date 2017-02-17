Akar ve Dunford'un görüşmesi sona erdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un görüşmesi sona erdi.,

Görüşmede bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği teyit edildi.

Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bugün saat 10.45 sıralarında İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına gelmişti. Konuk Genelkurmay Başkanı Dunford, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la biraraya geldi.

Ziyaret ve görüşme, olası bir Rakka operasyonunun Türkiye ile birlikte yapılıp yapılmayacağı konusunda büyük önem taşıyor.