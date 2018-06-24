AK Parti'den seçimler hakkında ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Ünal, "Son dönemlerin en güvenli seçimlerinden bir tanesini yaşadık. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Yeni yönetim sistemimiz ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Tüm oylar AK Parti hükümetinin teminatı altında"

Seçimlere katılımın yüzde 87 olduğuna dikkat çeken Ünal, "Seçimler demokratik olgunlukla yapıldı" dedi.

"AK Parti hükümeti iktidar olmanın sorumluluğuyla davranmakta ve kullanılan tüm oylar AK Parti hükümetinin teminatı altındadır." açıklamasında bulunan Ünal, "Türkiye bir hukuk devleti ve Türkiye'nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak bir şaibe ve itibarsızlaştırma, her şeyden önce bizim birliğimize, beraberliğimize zarar verecek hususlardır." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Sadece kendi oylarımızın değil, diğer partilerin oylarının güvenliği de bizim namusumuzdur." diyerek, "Sonuçlar milletin iradesinin tecellisidir, her siyasi parti de bu sonuçlara dönük son derece saygılı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"AA'nın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir değil"

Anadolu Ajansı'nın hedef gösterilmesine tepki gösteren Ünal, "Özellikle Anadolu Ajansının, milli ajansımızın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Ünal, "Türkiye bir hukuk devleti ve Türkiye'nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak bir şaibe ve itibarsızlaştırma, her şeyden önce bizim birliğimize, beraberliğimize zarar verecek hususlardır" dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber/AA