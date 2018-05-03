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AK Parti'den 22 isim yeniden aday olmadı

AK Parti'den, aralarında Cemil Çiçek ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu 22 isim, 24 Haziran'daki seçim için yeniden milletvekili adaylık başvurusu yapmadı.