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Buradasınız : » » AK Parti'den 22 isim yeniden aday olmadı

AK Parti'den 22 isim yeniden aday olmadı

AK Parti'den, aralarında Cemil Çiçek ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu 22 isim, 24 Haziran'daki seçim için yeniden milletvekili adaylık başvurusu yapmadı.

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AK Partiden 22 isim yeniden aday olmadı

Türkiye, 52 gün sonra sandık başına gidiyor.

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan milletvekilliği için aday adaylık süreci 2 Mayıs'ta sona erdi, 7220 kişi başvurdu.

İktidar partisinden 22 kişi ise başvuru yapmadı. Aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mehmet Ali Şahin, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da var.

Bundan sonraki süreçte temayül yoklamasının ardından aday belirleme süreci başlayacak.

Aday olmayan isimler: 

  • Mehmet Müezzinoğlu - Bursa
  • Burhan Kayatürk - Van
  • Ekrem Erdem - İstanbul
  • Hüseyin Samani - Antalya
  • İsrafil Kışla - Artvin
  • Hüseyin Şahin - Bursa
  • Ahmet Davutoğlu - Konya
  • Murat Göktürk - Nevşehir
  • Fatma Seniha Nükhet Hotar - İzmir
  • Hasan Özyer - Muğla
  • Cemalettin Kani Torun - Bursa
  • Mehmet Ali Pulcu - İstanbul
  • İbrahim Mustafa Turhan - İzmir
  • Recep Konuk - Karaman
  • Coşkun Çakır - Tokat
  • Cemil Çiçek - Ankara
  • Mehmet Ali Şahin - Karabük
  • Ali Babacan - Ankara
  • Beşir Atalay - Van
  • Özcan Ulupınar - Zonguldak
  • Ayhan Gider - Çanakkale
  • İsmail Kahraman - İstanbul

Kaynak: TRT Haber

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