AK Parti Sözcüsü Ünal: Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

24 Haziran seçimleri için yürüttükleri çalışmalara değinen Ünal, “İstanbul ya da başka bir mitingimizi 'Cumhur İttifakı' mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Bu konuyu Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla değerlendireceğiz” dedi.

AK Parti'nin yarın açıklanacak seçim beyannamesi ile ilgili konuşan Ünal, "Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Yarın çok güçlü bir seçim beyannamesi göreceğiz ve seçim beyannamemizde 146 tane büyük proje sunacağız. pic.twitter.com/JhzbBZsOWa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mayıs 2018

"Ana konseptimizi 'vakit Türkiye vakti' olarak belirledik”

Ünal, “16 yıldan beri AK Parti çok şey yaptı. Şimdi, yeni bir başlangıçla 'Yine yaparsa AK Parti yapar' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Ana konseptimizi de 'vakit Türkiye vakti' olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA