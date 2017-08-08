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AK Parti 16'ncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü, Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda yapılacak çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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AK Parti 16ncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü, Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda yapılacak çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, 16. kuruluş yıl dönümü için Ankara Sincan’daki Harikalar Diyarı'nda bir program düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, büyük kutlamalar yerine daha sade etkinlikler yapmayı planlayan AK Parti tarafından etkinlik alanına, partinin 16 yıllık hikayesini anlatan fotoğraflardan oluşan bir "Zaman Tüneli" ve partiyle ilgili yazılmış kitapların bulunacağı mini kütüphane kurulacak.

Etkinlikte, 16'ncı yıla özel hazırlanan AK Parti’nin 16 yıllık hikayesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatını anlatan filmler de davetlilere gösterilecek.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmalarıyla sona erecek.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının düzenleyeceği etkinliğe, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyelerin yanı sıra bugüne kadar görev almış bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe başkanları, il, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile belde başkanlarından oluşan yaklaşık 6 bin kişi davet edilecek. 

Etiketler: AK Parti, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü, sincan, harikalar diyarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım
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