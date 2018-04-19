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Buradasınız : » » Afrin’e açılacak yeni sınır kapısının adı belli oldu

Afrin’e açılacak yeni sınır kapısının adı belli oldu

Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapımına başlanan gümrük kapısının adı, “Kumlu Hudut Kapısı” olacak.

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Afrine açılacak yeni sınır kapısının adı belli oldu

Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla 20 Ocak itibarıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Türkiye, diğer yandan bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Kısa süre içinde faaliyete geçecek

Bu kapsamda, Hatay ile Afrin arasındaki ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi ve insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'ın Kumlu ilçesinde inşa çalışmalarına başlanan gümrük kapısı, "Kumlu Hudut Kapısı" adıyla açılacak.

Kurulması için gerekli tüm onayların alındığı hudut kapısı, kısa süre içerisinde faaliyete geçirilecek.

Hatay-Afrin arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak

"Kumlu Hudut Kapısı"nın, Hatay-Afrin arasındaki ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra bölgede güvenliğin ve ticari faaliyetlerin artırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kumlu hudut kapısı, hatay, afrin
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