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Buradasınız : » » Afrin'deki terör hedefleri bombalanıyor

Afrin'deki terör hedefleri bombalanıyor

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor.

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TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi devam ediyor. 

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü YPG/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, ypg, suriye, PKK, afrin
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