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Buradasınız : » » Afrin'de köşeye sıkışan YPG/PKK elebaşları kaçmaya çalışıyor

Afrin'de köşeye sıkışan YPG/PKK elebaşları kaçmaya çalışıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK'nın bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu.

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Afrinde köşeye sıkışan YPG/PKK elebaşları kaçmaya çalışıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin'e iyice yaklaşmışken terör örgütünün elebaşları kaçma telaşında.

Terör örgütü YPG/PKK'nın ilçede sözde adalet ve içişleri bakanlığını yapan iki isim örgütten kaçmaya çalıştı.

YPG/PKK'nın sözde Adalet Bakanı Nubul'a kaçtı

Örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.

Gubar, kaçtıktan sonra Beşşar Esed rejimin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a geldi.

Terör örgütü, Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor.

Elebaşlar Afrin'den firar ediyor

Afrin'den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu.

Kaçma girişimi başarısız olan Bayram yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştı.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, Kandil Dağı'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, ypg, PKK, afrin
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