Afrin'de güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi

TSK'nin kuşattığı Afrin'de YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken, birçok terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor.
- Zeytin Dalı Harekatı'nda 3530 terörist etkisiz hale getirildi
- Afrin'de 12 nokta daha YPG/PKK'dan kurtarıldı
- Teröristler dev çukurlar açıp, kale şeklinde kule yapmış
- TSK'dan Afrin halkına havadan bildiri
Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Depolardaki aramalarda ağır silahlar bulundu.
Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
Kaynak: AA