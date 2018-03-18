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Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, 9 mahalleden oluşan Afrin ilçesinde kontrolü sağladı.

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Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda sona gelindi. TSK ve ÖSO Harekatın 9. haftasında Afrin ilçe merkezinde saat 08:30 itibariyle kontrolü sağladı.

Bölge halkı sevinçle karşıladı

9 mahalleden oluşan Afrin'i teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO güçleri, bölge halkı tarafından sevinçle karşıladı. Bölgede yakalanan teröristler gözaltına alındı, terör örgütüne ait bez parçaları indirildi


 

 

 

Afrin'den arkalarına bakmadan kaçtılar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

YPG/PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileri TSK ve ÖSO birliklerini kente girişiyle bölgeden kaçarak uzaklaştı.

ÖSO savaşçıları, TSİ 05.00 sularında, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıkış yaptı.

Kent merkezine teröristler tarafından dikilen Kawa heykeli iş makinesiyle yıkılırken örgüte ait bez parçaları da indirildi. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerleyişi sürüyor.

Yaklaşık bir saat içinde unsurlar, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merkeze girmeye başladı. Bu sırada teröristlerin döşediği birkaç mayının infilak etti.

İlerleyen TSK ve ÖSO unsurları ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi.

Direnişle karşılaşmayan ÖSO ve TSK unsurları, 8.30 sularında ilçe merkezinde kontrolü sağladı.

Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı.

TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor.

Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor.

Kaynak: DHA/İHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, afrin
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