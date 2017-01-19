  • 19 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.793
    EURO 4.047
  • BIST 82934.77
    ALTIN 146.809
Buradasınız : » » Afrika'daki FETÖ okulları kıskaca alınacak

Afrika'daki FETÖ okulları kıskaca alınacak

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerini ziyaretinde FETÖ'ye bağlı okulları devralmak için devlet yetkilileriyle temasa geçileceğini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afrikadaki FETÖ okulları kıskaca alınacak
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayacak ziyareti çerçevesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulları devralmak için devlet yetkilileriyle temasa geçileceğini söyledi.
 
Zorlu, "Vakıf, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve ihanet kalkışmasından sonra FETÖ'nün etkin olduğu ülkelerde eğitim alanında bu örgütün okullarını devralmak suretiyle mücadele etmektedir. Bu çerçevede birçok Avrupa ülkesinde eğitim kurumları açılacak. Gine, Somali, Suriye-Cerablus ve Nijer’de okullar tamamen devralınmış olup ayrıca Çad, Sudan, Senegal, Gabon, Moritanya, Burkina Faso gibi birçok ülkede de mutabakat zaptı imzalanmıştır." bilgisini verdi.
 
"Bir terör örgütünün okullarında eğitim görmüş öğrencilerin daha fazla mağdur edilmemesi adına Türkiye Maarif Vakfı bu öğrencilerin sorumluluğunu üstlenmeyi bir vazife edinmiştir." ifadelerini kullanan Zorlu, "Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye adına doğrudan okul açma ve Türkiye ismini kullanma yetkisine sahip tek eğitim kuruluşudur." şeklinde konuştu.
 
Etiketler: recep tayyip erdoğan, cem zorlu, türkiye maarif vakfı, fetö okulları, afrika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER