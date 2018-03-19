  • 19 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.945
    EURO 4.861
  • BIST 115699.38
    ALTIN 166.469
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AFAD ve Türk Kızılayı, Afrin'in köylerinde sıcak yemek ve kuru gıda dağıttı

AFAD ve Türk Kızılayı, Afrin'in köylerinde sıcak yemek ve kuru gıda dağıttı

AFAD ve Türk Kızılayı, Afrin kırsalında terörden arındırılan bölgelere sıcak yemek ve kuru gıda yardımı yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AFAD ve Türk Kızılayı, Afrinin köylerinde sıcak yemek ve kuru gıda dağıttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan ile ekipler, Afrin kırsalındaki Yukarı Divan ve Deyr Ballut köylerinde sivillere çorba, kuru fasulye, pilav ve yoğurt ikram etti.

Sıcak yemek dağıtımının yanı sıra kuru gıdaların bulunduğu yardım kolilerinin de dağıtıldığı çoğu kadın ve çocuktan oluşan siviller, yetkililere teşekkür etti.

Güllüoğlu, yemek dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, Afrin'de AFAD ve Türk Kızılayı olarak başta gıda ve temizlik malzemeleri olmak üzere sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Güllüoğlu, bundan sonraki süreçte sivillerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

"Başta insani yardım olmak üzere sağlık, eğitim ve diğer alt yapıyla alakalı konulardaki ihtiyaçların giderilmesi için çalışacağız. Türkiye baştan itibaren hep söylüyordu, 'Türkiye'nin meselesi terör örgütüydü, buradaki bireylerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi bizim için bir vazifedir' diye. Biz de bu sebeple şu an Yukarı Divan köyündeyiz."

Türk Kızılayı Genel Müdürü Altan da, yaklaşık bin kişilik yemek dağıttıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: yardım, türk kızılayı, afrin, AFAD
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER