Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yarın Adana'da 643 milyon lira bedele sahip 13 yeni yatırımın müjdesini verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Eroğlu, yarın Adana'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 624 milyon lira yatırım bedelli dört tesisin temel atma törenine katılacak.

Eroğlu, İmamoğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek törende, İmamoğlu Sulaması 3. Kısım ve 4. Kısım Sulama Tesisleri, bir ulaşım tesisi ile iki taşkın koruma tesisinin temellerini atacak.

Bu tesislerle 480 bin 470 dekar zirai arazi, modern sulama sistemine kavuşacak.

Ayrıca Eroğlu, Adana'da 10 aileye "gelir getirici tür", 11 aileye de "Orköy" sertifikası verecek.

Adana'ya son 5 yılda 1 Milyar 347 liralık yatırım

Bakan Eroğlu, Adanalılara geçtiğimiz yıllarda verdiği 704 milyon liralık 72 yatırım müjdesine ilave olarak 643 milyon lira yatırım bedeline sahip 13 yeni yatırımın daha müjdesini verecek.

Böylece Eroğlu, son 5 yılda Adanalılara toplam maliyeti 1 milyar 347 milyon 85 liralık yatırım müjdesini vermiş olacak.

Bu yatırımlar arasında sulama tesisleri, drenaj ve idari tesisler, fidan üretimi, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi, bal ormanı ve mesire yeri tesisi, Çukurova Havzası Biyolojik Çeşitlilik Müzesi yapımı ile iki adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.