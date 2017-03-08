  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.723
    EURO 3.932
  • BIST 90075.13
    ALTIN 145.14
Buradasınız : » » Adana'daki saldırının faillerinden biri daha yakalandı

Adana'daki saldırının faillerinden biri daha yakalandı

Adana Valiliği otoparkında Kasım 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırının faillerinden biri Mardin'de yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanadaki saldırının faillerinden biri daha yakalandı

Adana Valiliği otoparkında Kasım 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırının faillerinden biri Mardin'de yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca valilik otoparkında 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'daki terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, saldırının faillerinden olduğu öne sürülen A.S. gözaltına alındı.

Adana'da valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı. 

Etiketler: Adana, adana saldırı, Adana valiliği, PKK, terör saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER