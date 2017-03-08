Adana'daki saldırının faillerinden biri daha yakalandı

Adana Valiliği otoparkında Kasım 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırının faillerinden biri Mardin'de yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca valilik otoparkında 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'daki terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, saldırının faillerinden olduğu öne sürülen A.S. gözaltına alındı.
Adana'da valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.