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Adalet Bakanı Gül yeni bakan yardımcılarıyla görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan yeni Adalet Bakan yardımcılarıyla bir araya geldi.

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Adalet Bakanı Gül yeni bakan yardımcılarıyla görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcılığına atanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, eski Müsteşar Yardımcısı Cengiz Öner, 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu ve 26. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'le görüştü.

Menteş, Öner, Seferinoğlu ve Bilgin'i kutlayan Gül, yeni dönemde Bakan yardımcılarının tecrübelerinden yararlanacaklarını ifade etti.

 


 

Gül, bakan yardımcılarıyla görüşmesiyle ilgili fotoğrafı Twitter hesabından "Rabbim utandırmasın, güzel hizmetlere vesile kılsın" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yeni Adalet Bakan yardımcıları, twitter, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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