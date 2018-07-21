Adalet Bakanı Gül yeni bakan yardımcılarıyla görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcılığına atanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, eski Müsteşar Yardımcısı Cengiz Öner, 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu ve 26. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'le görüştü.
Menteş, Öner, Seferinoğlu ve Bilgin'i kutlayan Gül, yeni dönemde Bakan yardımcılarının tecrübelerinden yararlanacaklarını ifade etti.
Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 26. Dönem İstanbul Mv. Yıldız Seferinoğlu, Sivas Mv. Hilmi Bilgin, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, Müsteşar Yrd. Cengiz Öner Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Rabbim utandırmasın,güzel hizmetlere vesile kılsın. pic.twitter.com/13ZVrw58ap— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 20 Temmuz 2018
Gül, bakan yardımcılarıyla görüşmesiyle ilgili fotoğrafı Twitter hesabından "Rabbim utandırmasın, güzel hizmetlere vesile kılsın" mesajıyla paylaştı.
Kaynak: AA