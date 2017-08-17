  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Adalet Bakanı Gül, Almanyalı mevkidaşı ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

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Adalet Bakanı Gül, Almanyalı mevkidaşı ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada Gül'ün, Alman mevkidaşı Maas'la yaptığı telefon görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir havada seyrettiğinin belirtildiği açıklamada, Gül ve Maas'ın, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa süre içerisinde bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Etiketler: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, almanya adalet bakanı heiko maas, görüşme, adil öksüz
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