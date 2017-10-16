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Buradasınız : » » ABD'li heyet vize gerginliğinin çözümü için Ankara'da

ABD'li heyet vize gerginliğinin çözümü için Ankara'da

Vize gerginliğini çözmeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, Ankara'ya geldi.

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ABDli heyet vize gerginliğinin çözümü için Ankarada

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerikan heyetinin ziyareti, vize gerginliğinden önce planlanmıştı.

Toplantılarda, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile Türkiye'nin terör örgütü PYD rahatsızlığı görüşülecekti.

Ama yaşanan gerginlikle birlikte, vize sorunu öncelikli başlık haline geldi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un FETÖ soruşturmasında tutuklanmasının ardından iki ülke vize işlemlerini karşılıklı askıya almıştı.

Gerginliğin ardından ilk temas iki ülke dışişleri bakanları arasında telefonda gerçekleşmişti.

Sorunun aşılması amacıyla heyetler düzeyinde ilk temas ise Ankara'da olacak.

Amerikan heyetine, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlık ediyor.

Vize sorununa yönelik görüşmeler, Dışişleri Bakanlığında yarın başlayacak.

Konuk heyet Ankara'dan ayrılmadan, Suriye ve Irak başlıklarının da ele alınacağı belirtiliyor. 

Etiketler: jonathan cohen, Haberler, haber, abd vize, ABD Konsolosluğu
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