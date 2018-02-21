ABD ile kurulacak ortak mekanizmanın detayları belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında gündemi değerlendirdi ve diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Aksoy, Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK varlığı konusunda net konuşarak,“Münbiç konusunda kararlılığımız koruyoruz, YPG/PKK ya çekilecek ya çekilecek, alternatifi söz konusu değil. ABD'den somut adım bekliyoruz." dedi.

3 ayrı çalışma grubu oluşturulacak

O somut adım için 2 ülke arasında ortak mekanizma kuruluyor. Mekanizmanın detaylarını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıkladı.

Mekanizma, 3 ayrı çalışma grubundan oluşacak. 1. ve 3. çalışma grupları terör örgütleri FETÖ ve PKK ile ilgili konuları ele alacak.

Hami Aksoy, "Burada konsolosluk konuları bağlamında iki ülkede tutuklu ya da hüküm giyim vatandaşların durumu ele alınacak. 3. çalışma grubunun ana faaliyet konusu ise PKK ile mücadele oluşturuyor." diye konuştu.

Münbiç, 2. çalışma grubunun en önemli başlığı

İkinci ve en hassas çalışma grubu ise Suriye'deki gelişmeleri ele alacak. Öncelikli başlık Münbiç.

Münbiç'in 2. çalışma grubunun en önemli konusu olacağını söyleyen Aksoy, "Münbiç'teki YPG/PKK unsurlarının temizlenmesi ki bu konuda ABD'nin bize sözü var." dedi.

İlk toplantıya Dışişleri Bakanları katılabilir

Çalışma gruplarına kimler katılacağını Hami Aksoy şöyle anlattı:

"Çalışma grupları teknik düzeyde faaliyet gösterecek. Dışişleri, Savunma, İçişleri, Adalet bakanlıkları ile askeri makamların ve istihbarat birimlerinin temsilcilerinin katılması bekleniyor."

Mart ayı ortasındaki mekanizmanın ilk toplantısına 2 ülkenin Dışişleri Bakanları da katılabilir.

Hami Aksoy, "Komisyon çalışmalarının Dışişleri Bakanlarının katılımı ile Washington ya da Ankara da başlatılmasının yararlı olabileceği düşünüldü." dedi.

Rejim ile istihbari temas olabilir

Türkiye ile Suriye rejimi arasında herhangi bir diyalog kurulup kurulmadığına ilişkin de Aksoy, "Siyasi görüşme bulunmuyor, istihbari temas olabilir." dedi.

Kaynak: TRT Haber