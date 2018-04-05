  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » AB Bakanı Çelik: Müttefiklerimizi YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz

AB Bakanı Çelik: Müttefiklerimizi YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz

AB Bakanı Ömer Çelik, müttefik ülkelerin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tutumunu eleştirdi.

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AB Bakanı Çelik: Müttefiklerimizi YPGlilere eğitim verirken görmek istemiyoruz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik resmi temaslar için Fransa'da. Çelik ilk olarak Fransız mevkidaşı Nathalie Loiseau ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki son gelişmeler ele alındı.

Son dönemde bir grup terör örgütü YPG/PKK üyesinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabulü ile gerilen ikili ilişkiler de bir başka gündem maddesiydi.

Çelik, daha sonra Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi. Suriye'deki gelişmeler, gündeme geldi. 

"Terör örgütüne destek olarak algılarız"

Le Drian ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen AB Bakanı Ömer Çelik, müttefik ülkelerin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tutumunu eleştirdi.

"Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz. Fransa müttefikimizdir ama Afrin'in işgal edildiği şeklinde bir cümle duymak istemiyoruz. Fransız askerleri PYD/YPG'ye eğitim veriyorlarsa biz bunu terör örgütüne destek verme olarak algılarız. Türkiye Suriye'de işgalci kuvvet değildir. Türkiye Suriye'de terörle mücadele ediyor."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ypg, PKK, Ömer Çelik
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