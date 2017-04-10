'80 milyonun oyunun eşit olduğunu göstereceğiz'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İnşallah bu halkoylamasına 'evet' geçerse 80 milyonun her bir oyunun da eşit olduğunu göstereceğiz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Diriliş Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen "Diriliş Mahallesi Bölge Toplantısı"na katıldı.

Yılmaz, yeni anayasayla cumhurbaşkanının bütün işlemlerinin istisnasız yargı denetimine tabi tutulacağını belirterek, "Şimdi 5 yılda bir sorumluluğu var, millete hesap vereceksin. Bir de Meclise hesap vereceksin, Meclis olaki suçlandırırsa 400 milletvekiliyle yargıya git. Sonuçta millet görür. Mahkeme ne ceza verirse verir, aslolan milletin vicdanında mahkumiyettir. Önemli olan milletin vicdanında mahkum olmamak. Ne karar verilirse verilsin, ister meclis isterse anayasa mahkemesi, denetime açık olmak iyidir, hukuk devletinin gereğidir ama nihai hesap millete ve Hak katında verilir." ifadesini kullandı.

"Bir de diyorlar ki 'Bu anayasa geçerse Türkiye'ye tek adam rejimi gelecek' diyorlar" ifadesini kullanan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkisi bir arada doğru olmaz ki hem 'Tek adam var' diyorsun hem de bu anayasa geçerse... Yani o da yalan bu da yalan onu söylüyorum. Bu tek adam kendiliğinden mi oraya geliyor? Yok. Bu tek adamı kim seçiyor? Millet seçiyor değil mi? Milletin seçtiğine diktatör dersen, dolaylı olarak bu milletin seçme kudreti yok demek, iyi, kötüyü ayırt edemez demek ne doğru ne yanlış bilmez demek. Bu millet kendisine zulüm edeni, haksızlık yapan, kedisine söz verip, vaatte bulunup vaadinin arakasında durmayanı seçer mi? Seçmez. Dolayısıyla da bu millete cahil diyemediklerinden, hatta bunu dolaylı olarak şöyle diyorlar, 'Yüzde 99'la da yapsanız, yine bunu gerçekleştiremezsiniz'. Bu yetkiyi sana kim verdi, senin altın hissen mi var? Onlar bu milletin asli unsuru, sahibi, geri kalanı da maraba görüyorlar. İnşallah bu halkoylamasına 'evet' geçerse 80 milyonun her bir oyunun da eşit olduğunu göstereceğiz."