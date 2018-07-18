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6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Siirt Eruh bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensubu toplam 6 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

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6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Siirt Eruh bölgelerine hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.

17 Temmuz 2018'de gerçekleşen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensubu toplam 6 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Siirt, Irak, hava harekatları, Hakurk
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