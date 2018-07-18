6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Siirt Eruh bölgelerine hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.
17 Temmuz 2018'de gerçekleşen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensubu toplam 6 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Irak kuzeyi Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine 17 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam altı silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/FvOWLD6G3z— TSK (@TSKGnkur) 18 Temmuz 2018
Kaynak: TRT Haber