Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, özel bir televizyon kanalında taşeron düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasından önemli satırbaşları:

-450 bin çalışanımızın tamamını 'amasız-fakatsız' direkt kadroya alıyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda, sözleşmeye tabii olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmasın.

-İkinci düzenlememizi de mahalli idareler ve il özel idarelerle gerçekleştirdik. Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron kardeşlerimizi, şirketi aradan çıkartıyoruz. İl özel idaredeki taşeronları da aradan çıkarıyoruz. Direkt daimi elemanı olarak kardeşlerimiz çalışmaya devam edecekler.

-Personel alımına dayalı olarak ihaleleri artık bundan sonra kamuda ve belediyelerimizi devreden çıkarıyoruz.

-Üçüncü düzenlememiz geçici veya mevsimlik işçiler. Buradaki talep çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bize iletilmişti. 4 ay daha uzatılmasını ön görüyoruz.

-Bütün taşeron firmaları devreden çıkartıyoruz, tamamı BİT'in (Belediye İktisadi Teşekkülü) işçisi elemanı olacaklar.

-Dördüncü düzenlememiz de yine çok büyük bir alan. 4C'de çalışan, özelleştirmeden gelenler... TÜİK'teki kardeşlerimiz bizler var mıyız diye, Meclis'te 4C'de çalışanlar var. YSK'da da var. Onlar da 4B'li olarak çalışma hayatlarına devam edecekler.

-Hedefimiz taşeron çalışmayı kamunun gündeminden kaldırmak olduğu için 'asıl iş - yardımcı iş' ayrımı yapmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığından itibaren bu kapsamın içinde olacaklar. Sürekli çalışma şekline sahip olanlar... Mesela askerde olanlar, doğum izninde olan veya hastalık nedeniyle rapor sebebiyle taşeronda çalışıp şu anda askıda olanlar olabilir, biz bu kardeşlerimizi de dahil ettik. Sözleşmesi askıda olanlar içi rahat etsin. Döndükten sonra kadrolu şekilde çalışmalarını sağlayacağız.

-Eğer emekçi kardeşlerimizi çıkarıp başkasını sokmaya çalışırlarsa kapsam dışı olacak.

-Emekli yaşı gelenler kapsam dışında mı kalacak? Biz çalışan lehine düzenleme içinde olduk. Emeklilik hak kazanma, yaşı geçmiş olabilir ama maaş almaya hak kazanamayanlar olabilir. Emekli maaşı almaya hak kazanıncaya kadar kadrolu işçi olarak devam edecekler.

-Biz şu anda taşeron şirketlerinden devir alacağız. Devir şeklinde, iş kanununda yer alan çalışma şekli bu. Kıdemleri, geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte bu devirleri gerçekleştireceğiz. Böyle yaptığımız için, yıllık izinleri ve hakları temin edilmiş olacak. Hangi sendikadaysalar devam etme imkanları var. Toplu sözleşmenin devamını istedik ki bir kargaşa, bu geçiş sürecinde önümüzdeki iki sene süresince yaşanmasını arzu etmiyoruz. Mevcut şartları koruyarak, ücret de buna dahil. Geçiş imkanı sağlamış olduk.

-Yeni bir statü getirmedik. İşçi olarak istihdamları gerçekleşecek.

-En kısa sürede geçişi yapmak istiyoruz. Hedefimiz 3 ay içerisinde çalışmayı tamamlamak.

-Şehir hastanelerinde çalışanlar da bu kapsamda. Aynı işyerinde aynı işi yapıyor olacaklar.