38 ilde Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 47'sinin subay, 23'ünün astsubay olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 38 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 şüpheliden 30'u yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA