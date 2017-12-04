350 gazi, şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 350 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları kurayla belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3713 sayılı kanunun ek 1 maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilen ve isimleri Devlet Personel Başkanlığı'na (DPB) gönderilen 350 şehit yakını, gazi ve gazi yakının atama kurası DBP'de noter huzurunda çekildi.

Hak sahipleri atama teklif sonuçlarına saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak. İstihdam hakkı sahipleri, kurumların kendileriyle ilgili atama işlemlerini tamamlamasının ardından tebliğde bulunulmasını bekleyecek.

124 hak sahibi memur kadrosuna

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken atanmayı istedikleri il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

197'si erkek, 153'ü kadın toplam 350 hak sahibinden 83'ünün fizyoterapist, mühendis, öğretmen, ressam, tekniker ve teknisyen, 124'ünün memur, 135'inin hizmetli, 8'inin ise işçi kadrosuna atanması Bakanlıkça teklif edildi.

Atama teklifleri, e-uygulama sistemi üzerinden personel talep eden 26 bakanlık ve bağlı kuruluş ile 30 üniversite ve 7 kamu iktisadi teşebbüsüne yapıldı.

Kaynak: AA