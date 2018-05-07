300 Fransızın Kur’an-ı Kerim bildirisine tepkiler

Pascal Bruckner...

1948 Paris doğumlu romancı, denemeci, felsefeci...

Türkçeye çevrilmiş kitapları var. Ama onu tekrar gündeme getiren kitapları değil, yazdığı bir bildiri.

Bildiri 22 Nisan'da, Fransız gazetesi La Parisien (Parisli) adlı gazetede yayımlandı. Onun yazısının altında tam 300 imza vardı. Bu imzalardan biri de Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’e ait. Ayrıca bu bildiriyi 3 başbakan, Yahudi ve Hıristiyan cemaatinin önde gelen üyeleri ile yazarlar da imzaladı.

Bildiride ne yazıyor?

Metin Yahudi düşmanlığına karşı oluşturulmuş bir manifesto olarak tanımlanıyor ama başından sonuna kadar Müslümanları hedef alıyor. Hatta Müslümanların Yahudilere karşı düşük yoğunluklu bir soykırım uyguladığı iddiası var.

Yahudi düşmanlığının önlenmesi için de bir takım öneriler getirmiş yazar Paskal Bruckner... Bruckner ve yazısının altındaki 300 imza sahibine göre Kuran-ı Kerim’den bazı ayetler çıkarılmalı. Bu talebe örnek olarak İncil’deki bazı bölümlerin çıkarılması gösteriliyor. Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerin çıkarılmasıyla artık hiçbir inananın suç işlemek için kutsal kitabı referans almayacağı söyleniyor.

Bruckner bu talebi, Kur’an-ı Kerim’in diğer dinlerden olanlara karşı şiddet önerdiği iddiasına dayandırıyor.

O’na göre, Fransa’daki Yahudilerin saldırıya uğrama riski Müslümanlardan 25 kat fazla ve 50 bin Yahudi, güvende olmadıklarını düşündüklerinden bazı şehirlerden taşınmak zorunda kaldı.

İlk Tepki Fransa Müslümanlarından

Bildiriye tepki üstüne tepki geldi.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, "Avrupa'da Engizisyon döneminde Yahudi çocuklarını kurtaran Osmanlı veya Afrikalı Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e dayanarak bunu yaptılar. Şimdi bizi, bu kitabın Yahudilere yönelik şiddetin sorumlusu olduğuna mı inandırmak istiyorlar" dedi.

Fransa Müslüman Din Adamları Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Bajrafil da, “Bu, Müslümanlara karşı saygıdan tamamen uzak bir çağrıdır” diyerek, bu durumu, makaleyi imzalayan kişilerin "Kur’an-ı Kerim hakkındaki cehaletinin yansıması ve görünür biçimde entelektüel sahtekarlığı" olarak değerlendirdi.

Bordeaux Camisi İmamı Tarık Ubru ise, Kur’an-ı Kerim’de öldürmeye dair bir emrin olmadığını söyleyerek, Fransa’da dini metinlerin tercümesi konusunda önemli hataların olduğunu vurguladı.

Kur’an-ı Kerim'deki mücadele emrinin öldürme şeklinde bilinçli olarak yayıldığını aktaran Ubru, “Yahudi karşıtlığının kaynağını Kur’an-ı Kerim’den aldığını söylemek saçmalıktır” şeklinde konuştu. Ubru, dünya genelinde meydana gelen Yahudi karşıtı söylemlerin nedeninin Müslümanlar veya İslam’ın kutsal kitabının değil, İsrail’in adil olmayan politikalarının kınanmaması olduğunu kaydetti.

Ülkenin tanınmış gazetecilerinden Dominique Vidal da, 1946’da Fransız halkının üçte birinin Yahudileri Fransa’nın bir parçası olarak gördüğünü ifade ederek, bu oranın bugün yüzde 89 olduğunu ve ülkede Yahudi karşıtlığının sürekli bir düşüş grafiği izlediğini belirtti.

Türkiye’nin tepkisi

Bildiriye Türkiye’den ilk tepki Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, "İnsanlık rehberi Kur'an'dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı" dedi.

Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin değiştirilmesi veya çıkarılması çağrıları yapan bu kişilerin "barbar ve ahlak dışı" bir taleple terör örgütü DEAŞ'ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan ettiklerini belirten Çelik, "DEAŞ'ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa'nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor" dedi.

300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Entellektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 6 Mayıs 2018

İbrahim Kalın’dan sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Kur'an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır" dedi.

Kur’an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir. Kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır.

Anti-Semitizm Avrupa’da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 6 Mayıs 2018

Çavuşoğlu: Bunların yaptığı entelektüel yobazlık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tepkisi de hayli sert oldu. Çavuşoğlu Antalya’da, AK Parti Kepez İlçe Danışma Meclisi toplantısında kürsüdeydi.

"Bugün Fransa'da içlerinde Sarkozy'in de bulunduğu densizler Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin değişmesi gerektiğini, bazı bölümlerin çıkarılması gerektiğini savunmuşlar. Kutsal kitabımız senin yaz boz tahtan mı? Neymiş efendim Yahudi düşmanlığı içeriyormuş. Tarih boyunca siz Yahudilere zulüm ettiniz. Holokos Türkiye'de mi yaşandı? Soykırımlar Türkiye'de mi yaşandı? Biz İsrail Hükumeti'nin zülmüne karşıyız, Yahudilere karşı değiliz. İşte bunların ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında vardığı noktanın ve entelektüel yobazlığın bir göstergesidir bu. İyice hadlerini aştılar."

Mahir Ünal: En hafif tabiriyle bağnazlık

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da Fransa'daki bildiriye attığı tweet'lerle tepki gösterdi. Ünal, "Siyasetin ve akademinin arkasına saklanarak İslam düşmanlığı yapmak, kutsal kitaba dil uzatmak ve Müslümanlara hakaret etmek Avrupa’nın içinde bulunduğu ruh haliyle ilgilidir" dedi.

Bu “modern” haçlı zihniyetinin temsilcilerini ve imza attıkları utanç vesikasını lanetliyorum. Yüce dinimiz İslam ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar değişmeyecek, insanlığa ışık tutmaya devam edecektir. — Mahir Ünal (@mahirunal) 7 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber