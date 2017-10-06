'3. havalimanının ilk etabının resmi açılışı 29 Ekim 2018'de yapılacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanı Arslan, Kanal İstanbul Projesi konusunda, "Kanalın etrafının düzenlenmesi, etrafındaki çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması, güzergahtaki kentsel dönüşüm, yapay adaların yapılması, her birinin özellikle finansman modeli biraz birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla birçok finansman modelini aynı anda bu projede kullanır olacağız, onun çalışmasını yapıyoruz." dedi.

"Uçaktaki hava polisi 'emniyet mensubu' olacak." diyen Arslan, "İçişleri Bakanlığımız da özellikle Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında gerekli çalışmayı yapıp, ona göre eğitimini almış, uçağı, uçaktaki işlemleri ve havacılık prosedürlerini bilenleri hava polisi olarak görevlendirecek." ifadesini kullandı.

'İstanbul 3. havalimanına Şubat 2018'e kalmadan ilk uçağı indireceğiz'

Ahmet Arslan, "İstanbul 3. havalimanı inşaatında yüzde 68'lik gerçekleşme sağlandı. Havalimanına, Şubat 2018'e kalmadan ilk uçağı indireceğiz. Havalimanının ilk etabının resmi açılışı, 29 Ekim 2018'de olacak." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki Serbest Geçiş Sistemi çalışması konusunda Arslan, Çalışmayı 7 Kasım'da bitirmeyi öngörüyorduk. Arkadaşlarımla birlikte bir an önce bitirilmesi konusunda gece-gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz kasıma bırakmadan bu ayın sonunda bitirmek." ifadesini kullandı.

'TCDD 773 kişi alacak'

"TCDD 773 kişi alacak; bunun 150'si işçi statüsünde olacak." diyen Arslan, şunları söyledi:

"Alınacaklar İŞKUR üzerinden KPSS puanıyla mülakata çağrılacak. İlgili süreç başlıyor ve inşallah bu ay bunların çalışmasını yapmış olacağız. Ayrıca 623 demiryolu sektöründe bize destek verebilecek çalışma arkadaşımızı da Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM üzerinden KPSS puanına göre direkt almış olacağız, onunla ilgili süreç yürüyor. TCDD Taşımacılık da 345 çalışma arkadaşını bünyemize katacak; bunun 167'si memur, 178'i işçi statüsünde olacak."

Türksat 5A ve 5B uyduları konusunda sakan Arslan, "Mali ve yerli katkı anlamında Airbus en uygun teklifi verdi. Bundan sonra 6A'ya giden süreçte ülkemizin yerli ve milli uydusunu fırlatabilmesi yolunda da bizimle en iyi iş birliği yapmak adına Airbus teklifi verdi. Airbus'ı fiyatlarını müzakere etmek üzere görüşmeye davet ettik. Hedefimiz, bu ay fiyat müzakerelerini bitirmek, sözleşmeyi imzalamak ve hemen uyduların üretimine başlamak. 2020 yılında Türksat 5A'yı, 2021 yılında da Türksat 5B'yi uzaya göndermeyi hedefliyoruz." dedi.

