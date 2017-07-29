29 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Şiran Belediye binası ve terminal açılışı ile sosyal tesis ve oto galerilerinin temel atma törenine iştirak edecek.

2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti İl Başkanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs ve Atakum ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, 19 Mayıs Stadyumu'nun açılışına katılacak.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, düğün töreni ve avukatlarla istişare toplantısına iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 kuru kayısı i·hracat sezonunun açılışına, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yeşilyurt Kupası programına, Malatya Entegre Çevre Tesisi'nin temel atma törenine, mağaza ile serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik bürosunun açılışına katılacak.

2- Kalkınma Bakanı Lütfi· Elvan, Arslanköy, Değnek ve Güzelyayla mahallelerini ziyaret edecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeni Şehir Spor Salonu'ndaki Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak, Gençlik Merkezi'nde sporcularla buluşacak, Ticaret Borsası'nda STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Samsun'da sürüyor.