23 Nisan'da hava nasıl olacak?

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güney doğusunda (Bilecik, Bursa'nın güneyi, Sakarya'nın güney ilçeleri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ISTANBUL °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur, Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Isparta ve Burdur çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeybatısında (Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, kuzey ve batı çevreleri ile yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NİĞDE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

YOZGAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BARTIN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bu gece saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat esmesi bekleniyor. Bölgenin güneyinde yarın (pazar) toz taşınımı meydana geleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı meydana geleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

SIIRT °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı