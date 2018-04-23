23 Nisan özel oturumunda Meclis Genel Kurulu’nda gergin anlar

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.

Açılış konuşmasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman’In yaptığı özel oturumda gergin anlar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım’ı hedef alarak, 15 Temmuz ile ilgili suçlamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Başbakan Binal Yıldırım, "Burada anamuhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alarak, darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, bu ülkenin başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir” dedi.

Kaynak: TRT Haber