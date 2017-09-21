21. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 21. dönem için başvuru yapacak ön lisans ve lisans mezunlarında aranan şartlar belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21. dönem POMEM için lisans mezunu bin kadın ve 10 bin erkek ile ön lisans mezunu 200 kadın ve bin 800 erkek, toplam 13 bin polis memuru adayı için ön başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" adresinden online olarak alınacak.

Açıklamada, POMEM adayları için aranan şartlar şöyle sıralandı:

"31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak, lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48 ve üzeri puan almış olmak, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56 ve üzeri puan almış olmak."

POMEM'de eğitim görecek öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada, sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususların, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edileceği bildirildi.