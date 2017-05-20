20 Mayıs 2017 gündem özetinde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İbn Haldun Üniversitesi Sempozyumu'na katılacak, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

2- AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne doğru

- Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, pazar günü yapılacak kongreye sunulacak tüzük değişiklik teklifine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirecek.

- Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ankara Spor Salonu'nda kongre hazırlıkları ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'da sürüyor.

7- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda pazar günü oynanacak final maçında mücadele edecek Fenerbahçe ve Olympiakos'un teknik adam ve kaptanlarının katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı gerçekleştirilecek.

- Organizasyon kapsamında Çırağan Sarayı'nda ödül töreni düzenlenecek.

8- Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasına Çaykur Rizespor-Gaziantepspor, Kayserispor-Adanaspor, Antalyaspor-Bursaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.