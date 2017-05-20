  • 20 MAYIS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.578
    EURO 4.011
  • BIST 95147.34
    ALTIN 144.295
Buradasınız : » » 20 Mayıs 2017 gündem özetinde neler var?

20 Mayıs 2017 gündem özetinde neler var?

20 Mayıs 2017 gündem özeti şöyle;

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
20 Mayıs 2017 gündem özetinde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İbn Haldun Üniversitesi Sempozyumu'na katılacak, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

2- AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne doğru

- Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, pazar günü yapılacak kongreye sunulacak tüzük değişiklik teklifine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirecek.

- Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ankara Spor Salonu'nda kongre hazırlıkları ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'da sürüyor.

7- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda pazar günü oynanacak final maçında mücadele edecek Fenerbahçe ve Olympiakos'un teknik adam ve kaptanlarının katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı gerçekleştirilecek.

- Organizasyon kapsamında Çırağan Sarayı'nda ödül töreni düzenlenecek.

8- Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasına Çaykur Rizespor-Gaziantepspor, Kayserispor-Adanaspor, Antalyaspor-Bursaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

Etiketler: gündem, gündem özeti, 20 Mayıs 2017 gündem özeti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER