20 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hacılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni, Büyükşehir Belediyesi Fuzuli-Çevre Yol Bağlantısı Alt Geçit Temel Atma Merasimi, DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke-Mara'daki Kırobası ile Mezitli'deki Fındıkpınarı yayla programlarına katılacak.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

6- Süper Lig'de 2. haftaya Kayserispor-Göztepe, Fenerbahçe-Trabzonspor, Antalyaspor-Akhisar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

7- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 8. ayak yarışı Almanya'da koşulacak.