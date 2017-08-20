20 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hacılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni, Büyükşehir Belediyesi Fuzuli-Çevre Yol Bağlantısı Alt Geçit Temel Atma Merasimi, DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin Söğüt ve Pazaryeri ilçe kongrelerine katılacak, engelli, yaşlı, şehit ailesi ev ziyaretleri yapacak. Çalık, partisinin il başkanlığını ziyaretinin ardından, akşam yemeğine iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke-Mara'daki Kırobası ile Mezitli'deki Fındıkpınarı yayla programlarına katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak, "Formulaz" etkinliklerine katılacak.

2- Süper Lig'de 2. haftaya Kayserispor-Göztepe, Fenerbahçe-Trabzonspor, Antalyaspor-Akhisar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

3- TFF 1. Lig'de 2. haftaya Eskişehirspor-Elazığspor, Altınordu-MKE Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor müsabakalarıyla devam edilecek.

4- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Organizasyonun son şampiyonu Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak.

5- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, İsrail'de katıldığı özel turnuvadaki ikinci maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

6- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 8. ayak yarışı Almanya'da koşulacak.