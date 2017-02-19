Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar." dedi.

"16 Nisan yeniden bir doğuş olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle 16 Nisan yeniden bir doğuş olacak. İnşallah bu yeni bir dirilişin, ayağa kalkışın işareti olacak. Size güvenmeyenleri, size inanmayanları mahcup edecek bir neticeyi inşallah hep birlikte alacağız. Türkiye'nin içinden geçtiği nazik dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacı var. Terörle mücadelemizi neticeye ulaştırabilmemiz, bölgedeki mücadelelerden başarıyla çıkabilmemiz, 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için sistemi değiştirmek zorundayız. Aksi takdirde gençlerimize 2052 ve 2071 vizyonları için yol açmamış oluruz."