15 vekil CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti

24 Haziran seçimleri için CHP cephesinde ittifak çalışmaları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Nisan'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le İstanbul'da bir araya geldi. Akşener ve Kılıçdaroğlu, ittifak ve cumhurbaşkanı adaylarını görüştü. CHP Sözücüsü Bülent Tezcan, görüşmenin planlı olmadığını söyledi.

Görüşmede ayrıca, İYİ Parti'nin seçime girememesi durumunda yapılacaklar da konuşuldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve partililerle birlikte yaptığı basın toplantısında, CHP'den 15 vekilin Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Böylece, Meclis'te 5 vekili olan İYİ Parti yeterli sayıya ulaşıp TBMM'de grup oluşturacak ve 24 Haziran'daki seçime girebilecek.

CHP'den istifa eden milletvekilleri:

Burcu Köksal, Mustafa Tuncer, Nihat Yeşil, Hüseyin Yıldız, Ahmet Akın, Mehmet Göker, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Tufan Köse, Okan Gaytancıoğlu, Tacettin Bayır, Çetin Arık, Fatma Kaplan Hürriyet, Ömer Fethi Gürer, Ünal Demirtaş.

Kaynak: TRT Haber