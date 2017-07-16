15 Temmuz'da meydanlar doldu taştı

Türkiye'nin 81 ilinde ellerinde bayraklarıyla meydanlara akın eden milyonlarca vatandaş, FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla İstanbul'da 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı.

Yürüyüşün tamamlanmasıyla anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nin ardından Şehitler Makamı'nın açılışını gerçekleştirdi.

FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarihi bir anmaya sahne oldu.

Darbeye direnişin simge mekanlarından, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlendi.

Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü tamamlayarak tören alanına ulaştı.

Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı.

Kısıklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun da bulunduğu Kısıklı Meydanı'nda, üzerinde ay-yıldız ve 15 Temmuz baskılı tişörtler giyen, 15 Temmuz logolu şapkalar takan vatandaşlar bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan vatandaşlar, köprüye doğru yürüdü.

Altunizade

Altunizade'ye gelen vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları taşıyarak törenin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüdü.

Öte yandan tören alanına başka noktalardan da gruplar halinde yürüyüşler yapılıyor. Sağlık çalışanları da Üsküdar Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptıktan sonra köprüye yürüdü.

Çengelköy

Toplanma noktalarından biri olan Çengelköy Meydanı'nda platform oluşturuldu. Kurulan ses sisteminden "Türkiyem", "Vatanına göz dikeni ez oğlum" gibi şarkılar çalındı.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü. Vatandaşlar yürüyüş sırasında Çengelköy Polis Merkezi'nde bulunan emniyet güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden yürüyerek beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Çengelköy Meydanı'na geldi.

Başbakan Yıldırım'ı burada Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Vatandaşlar, Başbakan Yıldırım'a yürüdüğü sırada sevgi gösterisinde bulunurken, bazıları fotoğraf çektirmek için yanına geldi.

Yıldırım, burada vatandaşlara hitaben "Aziz İstanbullular, şimdi hep beraber şehitler abidesine doğru yürüyoruz. Gelecek için, istikrar için, istikbal için, bir daha terör örgütlerinin ve darbecilerin bu ülkede herhangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik için, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar." dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra "Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılarak, anma töreninin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe devam etti.

Yıldırım, yürüyüşü sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, 'Bu alçaklar hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı mutlaka alsınlar.' diyor. Biz de şehit yakınlarımıza, gazilerimize 'Müsterih olun, ne yaparsa yapsınlar, hangi tiyatroyu oynamaya kalkarsa kalksınlar hukuk içerisinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar.' diyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde 80 milyon vatandaşımızla bir, beraber olarak yaşamaya azmettik. Bin yıldır bu topraklarda bu kararı verdik, bundan sonra da bu bayrağı hiç kimse indiremeyecek, bu ezanları hiç kimse dindiremeyecek. İşte bunun teminatı Çengelköy'dür, Beylerbeyi'dir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni sona erdi

Vatandaşlar yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlik alanına geldi.

Elerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, etkinliğin başlamasını beklerken, 15 Temmuz marşlarını dinledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı'nın gösterisini izledi.

Başbakan Binali Yıldırım da etkinlik alanına ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, anma törenine katılmak için Nakkaştepe'den yürüyerek alana geldi.

Erdoğan, anma töreni için kurulan platformdan eşi Emine Erdoğan ile birlikte halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, selamlamanın ardından şehit yakınları ve gazilerin oturduğu protokole geçti.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Törene, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, spor, sanat ve iş dünyasından bazı isimler de katılıyor.

Tören programı

Anma töreninde, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın dua etmesinin ardından 15 Temmuz belgeseli izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları sonrası şehitlerin isimleri okunarak, saygı ışıkları yakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nin ardından Şehitler Makamı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Programa gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra 15 Temmuz'da şehit olanların fotoğraflarını taşıdı. Fetullah Gülen'in kuklası da alanda dolaştırıldı.

Alanda bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın yürüyüşünü kurulan dev ekranlardan takip etti. Saat 21.00'de tören alanına gelen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile platformdan halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, selamlamanın ardından şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu protokole geçti.

Başbakan Binali Yıldırım da tören alanına Çengelköy'den yürüyerek geldi. Yıldırım, anma töreni için kurulan platforma çıkarak, katılımcıları selamladı.

Anma törenine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller, Bakanlar Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, bazı milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra aralarında Orhan Gencebay, Metin Şentürk, Alişan, Nadide Sultan'ın bulunduğu sanat ve spor dünyasından isimler de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, şehitler için dua etti.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek okundu ve saygı ışıkları yakıldı. Vatandaşlar, okunan her isimden sonra "Burada" diye bağırdı.

Şehitler Makamı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından beraberindekilerle Şehitler Makamı'nın açılışını yaptı ve dua etti.

Törenin sona ermesiyle vatandaşlar da alandan ayrılmaya başladı.

Vatandaşlar Eyüp Sultan Meydanı'nda da toplandı

Eyüp Belediyesi'nce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Eyüp Sultan Meydanı'nda dev bir platform kuruldu. Platformun bir yanında şehitlerin isimlerinin yazıldığı, diğer tarafında da üzerinde tanka çıkan ve elinde Türk bayrağı sallayan bir kişinin fotoğrafı ile "Nöbetteyiz" yazılı ışıklı panolar yer aldı.

Alanda toplanan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu, tekbir getirdi.

Ankara'da vatandaşlar Ulus Meydanı'ndan TBMM'ye yürüdü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1'inci yılı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden TBMM'ye kadar süren "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Demokrasi nöbetleriyle eş zamanlı başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı.

Yürüyüşe özel 3 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı

Vatandaşlar, Sıhhiye ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergahından devam eden yürüyüş boyunca, 3 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından saat 01.00'de TBMM'ye ulaşan vatandaşlar, burada düzenlenen etkinliğe katıldı.