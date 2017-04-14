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Buradasınız : » » '15 Temmuz Şehitleri'nin yakınları kutsal topraklara gidiyor

'15 Temmuz Şehitleri'nin yakınları kutsal topraklara gidiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Hava Yollarının da desteğiyle şehit yakınlarını, kutsal topraklara ücretsiz götürecek. İlk kafile, çarşamba günü yola çıkacak.

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15 Temmuz Şehitlerinin yakınları kutsal topraklara gidiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile THY arasında, şehit yakınlarını kutsal topraklara götürmek için 5 yıllık bir protokol imzalandı.

Buna göre, şehit ailelerinin ulaşımı THY tarafından gerçekleştirilirken umre masrafları da Diyanet İşleri Başkanlığınca karşılanacak.

Bu protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı 5 yıl boyunca şehit yakınlarını umreye ücretsiz götürecek.

İlk kafile 19 Nisan'da yola çıkacak

15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin de yer aldığı ilk kafile, 19 Nisan Çarşamba günü yola çıkacak.

Bu arada, şehit aileleriyle geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığının gençlik kamplarında kalan ve bilgi yarışmasında birinci olan gençler de umreye gidecek.

Etiketler: '15 Temmuz Şehitleri'nin yakınları, Kabe
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