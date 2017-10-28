'15 Temmuz bir sivil demokrasi devrimidir'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Zeybekci, buradaki konuşmasında, Iğdır, Türkiye, Azerbaycan ve Nahçıvan ilişkilerinde tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin tek taraflı olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne çeşitli imtiyazlar tanıdığını hatırlatan Zeybekci, artık Nahçıvan ile Türkiye arasında ticaret anlamındaki engellerin hemen hemen tamamını kaldırdıklarını bildirdi. Zeybekci, "Bu imzayla vazgeçilen sadece gümrük vergisi kısmı 20 milyon dolar. Yani Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Başbakanımızın riyasetinde Bakanlar Kurulu kararıyla, iki ülke ticaretini bu hale getirdik. Sizler Nahçıvan'dan Türk lirasıyla mal alacak, Türk lirasıyla mal satacaksınız. Türkiye ile Azerbaycan arasında büyük hazırlıklarını yaptığımız ama adımını atamadığımız ticari anlaşmanın sembolik anlamda adımını Nahçıvan ile yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlere, bölgeye çok katkısı olacaktır." dedi.

"Bu aziz millete hizmetkarlığı Allah'ın lütfu olarak görüyoruz"

Zeybekci, AK Parti olarak ülkenin her yerinde başlarının dik, alınlarının açık olduğunu belirterek, verdikleri sözü canları pahasına tuttuklarını dile getirdi.

Hiçbir zaman emanete ihanet etmediklerini vurgulayan Zeybekci, "Biz, bu memlekete hizmet ediyoruz ve hizmetkarız. Bu millet bir destan yazdı. 15 Temmuz, dünya demokrasi tarihine geçecek bir sivil demokrasi devrimidir. Başka hiçbir ülkede, başka hiçbir millette böyle bir destan yazılmadı. Başka hiçbir millet de elleriyle tanklara karşı durmadı. Onun için bu aziz millete hizmetkarlığı Allah'ın lütfu olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın ve bölgenin çok önemli zaman dilimlerinden geçtiğine işaret eden Zeybekci, dünyanın en önemli enerji ve ham madde kaynaklarının Türkiye'nin de içinde yer aldığı coğrafyada bulunduğunu söyledi.

"Yıl sonunda Türkiye büyüme destanları yazacak"

Zeybekci, bazı partilerin terör örgütleriyle birlikte hareket ettiğini belirterek, 7 Haziran öncesi demokrasi, milletin iradesi sloganları atanların temmuzdan sonra çukur eylemleri yaptığını söyledi.

Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Özerklik saçmalıklarıyla bu ülkenin kardeşlerini, çocuklarını, milletini niye kırdın? Niyetleri o değildi, niyetleri 15 Temmuz'u organize edenleri, ön hazırlık olarak kuzeyde, güneyde, Irak ve Suriye'deki hazırlıklarla Türkiye içindeki hareketlenmeyi de başlatmak, ondan sonra da Türkiye'yi bölmekti, olmadı. 15 Temmuz'daki bu ihanet girişimi oldu. Bütün bunlara rağmen 15 Temmuz işgal girişimine etrafımızdaki, ateş çemberine Rusya ile yaşadığımız problemlere Irak, Suriye'de, tüm dünyada enerji fiyatlarının düşmesinden dolayı İran dahil Azerbaycan, ta ki körfeze kadar bütün fiyatlar ve ticaretin aşağı gitmesine rağmen Türkiye 2016 yılında bir destan yazdı. 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme yaşandı. Üçüncü çeyrekte dünyada G20 üyesi ülkelerde Türkiye bir numara olacak. Yıl sonunda Türkiye büyüme destanları yazacak. İhacatta destanlar yazıyoruz bu destana Iğdır da katıldı."

Kaynak: AA