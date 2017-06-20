149 polisin yargılandığı "ByLock" davasında 6. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 114'ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yer alan 1 No'lu büyük salondaki duruşmaya, 114 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların savunmaları alınıyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 eski emniyet görevlisi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.